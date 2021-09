Gf Vip 6, Samy Youssef racconta la drammatica traversata in mare per arrivare in Italia: “Pensavo di essere finito” (Di domenica 19 settembre 2021) Tra i tanti concorrenti che hanno fatto il loro ingresso nella Casa del Gf Vip 6 nella puntata di venerdì sera ad aver colpito particolarmente i telespettatori per la sua storia e per il suo passato è stato il modello di Moschino Samy Youssef, arrivato in Italia a bordo di un barcone. Nella giornata di ieri Samy ha deciso di aprirsi con il suo compagno di avventura Alex Belli, al quale ha raccontato i momenti passati a bordo del gommone: I primi giorni pregavamo, ma al secondo giorno avevamo già perso la speranza. Una volta arrivati, ci hanno messi su un gommone che ha iniziato ad imbarcare acqua. Io non ... Leggi su isaechia (Di domenica 19 settembre 2021) Tra i tanti concorrenti che hanno fatto il loro ingresso nella Casa del Gf Vip 6 nella puntata di venerdì sera ad aver colpito particolarmente i telespettatori per la sua storia e per il suo passato è stato il modello di Moschino, arrivato ina bordo di un barcone. Nella giornata di ieriha deciso di aprirsi con il suo compagno di avventura Alex Belli, al quale hato i momenti passati a bordo del gommone: I primi giorni pregavamo, ma al secondo giorno avevamo già perso la speranza. Una volta arrivati, ci hanno messi su un gommone che ha iniziato ad imbarcare acqua. Io non ...

