Gasperini | che frecciata dal presidente | “Una settimana a piangere | come fanno al nord”

Advertising

ZZiliani : Fallo di mano di #Mahele netto, rigore giusto. Ridicole le proteste degli atalantini, ma inqualificabili quelle di… - ZZiliani : #Gasperini rivede su smartphone l’azione del rigore (sacrosanto) fischiato contro l’#Atalanta e nonostante questo d… - ZZiliani : L’#Atalanta è un club che merita il massimo rispetto per le straordinarie cose fatte negli ultimi anni e la levatur… - peterkama : 'Ho visto che ieri Gasperini era sorridente, perché ha vinto. Eppure ha passato una settimana a piangere... Così so… - HugoBaskerville : RT @ClaudioMasini7: #Commisso: 'Ho visto che ieri #Gasperini era sorridente. Meno male, dopo una settimana che piange, ora spero che si dia… -

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini che

Da una parte c'è la squadra diviene dalla vittoria esterna contro la Salernitana ed in classifica occupa la sesta posizione, insieme a Udinese e Bologna, a quota 7 punti. Dall'altra ...Ho vistoieriera sorridente, aveva vinto. Ha passato una settimana a piangere, quelli del nord piangono sempre, speriamo si diano una calmata '. ' Sky deve impararenon controlla ...C'è stato spazio anche per una frecciatina a Gasperini nell'intervento di oggi di Rocco Commisso ai microfoni di Rai Sport: "Ho visto che ieri Gasperini era ...La partita Atalanta - Sassuolo del 21 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la quinta giornata di Serie A ...