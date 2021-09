Gal Gadot: Wonder Woman indossa la maschera di Batman in un video (Di domenica 19 settembre 2021) A passare da Wonder Woman a Batman si fa in un attimo se siete Gal Gadot e avete accesso al guardaroba della Justice League... Guardate l'attrice con indosso la maschera dell'Uomo Pipistrello. Gal Gadot si deve essere davvero divertita a interpretare Wonder Woman, ma la tentazione di sapere cosa si prova a indossare la maschera di Batman, beh, come si fa a resistervi? Gal Gadot festeggia il Batman Day 2021 (celebrato ieri, 18 settembre) con un throwback dal set di uno dei ... Leggi su movieplayer (Di domenica 19 settembre 2021) A passare dasi fa in un attimo se siete Gale avete accesso al guardaroba della Justice League... Guardate l'attrice con indosso ladell'Uomo Pipistrello. Galsi deve essere davvero divertita a interpretare, ma la tentazione di sapere cosa si prova are ladi, beh, come si fa a resistervi? Galfesteggia ilDay 2021 (celebrato ieri, 18 settembre) con un throwback dal set di uno dei ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Gal Gadot: Wonder Woman indossa la maschera di Batman in un video - sailorfedelive : RT @Il_Nerdastro: Buon #BatmanDay a tutti! Perché oggi, ancora più di sempre, il Pipistrello si prende tutte le attenzioni! (in caso ve lo… - cleopheejager : sinceramente gal gadot in fast and furious è bellissima - Il_Nerdastro : Buon #BatmanDay a tutti! Perché oggi, ancora più di sempre, il Pipistrello si prende tutte le attenzioni! (in caso… - badtasteit : Fast & Furious: Sung Kang vuole il ritorno di #GalGadot nei panni di Gisele -

Ultime Notizie dalla rete : Gal Gadot Gal Gadot: Wonder Woman indossa la maschera di Batman in un Gal Gadot si deve essere davvero divertita a interpretare Wonder Woman , ma la tentazione di sapere cosa si prova a indossare la maschera di Batman , beh, come si fa a resistervi? Gal Gadot festeggia ...

Gal Gadot è ritornata in palestra dopo la gravidanza Gal Gadot A poco più di due mesi dalla nascita della piccola Daniella , Gal Gadot è ritornata ufficialmente in palestra. L'attrice di origini israeliane non ha voluto perdere tempo ed ha già ripreso ...

L’attrice di Wonder Woman Gal Gadot festeggia il Batman Day NerdPool Gal Gadot: Wonder Woman indossa la maschera di Batman in un video A passare da Wonder Woman a Batman si fa in un attimo se siete Gal Gadot e avete accesso al guardaroba della Justice League... Guardate l'attrice con indosso la maschera dell'Uomo Pipistrello. Gal Gad ...

Justice League, Gal Gadot diventa Batman in un nuovo video dal set In un vecchio video girato sul set vediamo la Wonder Woman di Gal Gadot indossare la maschera del Batman di Ben Affleck ...

si deve essere davvero divertita a interpretare Wonder Woman , ma la tentazione di sapere cosa si prova a indossare la maschera di Batman , beh, come si fa a resistervi?festeggia ...A poco più di due mesi dalla nascita della piccola Daniella ,è ritornata ufficialmente in palestra. L'attrice di origini israeliane non ha voluto perdere tempo ed ha già ripreso ...A passare da Wonder Woman a Batman si fa in un attimo se siete Gal Gadot e avete accesso al guardaroba della Justice League... Guardate l'attrice con indosso la maschera dell'Uomo Pipistrello. Gal Gad ...In un vecchio video girato sul set vediamo la Wonder Woman di Gal Gadot indossare la maschera del Batman di Ben Affleck ...