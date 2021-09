Formazioni ufficiali Psg-Lione, Ligue 1 2021/2022 (Di domenica 19 settembre 2021) Le Formazioni ufficiali di Psg-Lione, match valido per la sesta giornata della Ligue 1 2021/2022. Big match al Parco dei Principi tra i parigini e l’OL con in palio tre punti importantissimi nelle zone altissime della classifica. La squadra di Pochettino con tutte le sue stelle contro l’organizzazione degli ospiti, fischio d’inizio alle ore 20.45: chi la spunterà? Di seguito ecco le scelte ufficiali dei due tecnici. PSG: Donnarumma; Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Diallo; Herrera, Gueye, Wijnaldum; Messi, Mbappé, Neymar. Lione: Lopes; Gusto, Denayer, ... Leggi su sportface (Di domenica 19 settembre 2021) Ledi Psg-, match valido per la sesta giornata della. Big match al Parco dei Principi tra i parigini e l’OL con in palio tre punti importantissimi nelle zone altissime della classifica. La squadra di Pochettino con tutte le sue stelle contro l’organizzazione degli ospiti, fischio d’inizio alle ore 20.45: chi la spunterà? Di seguito ecco le sceltedei due tecnici. PSG: Donnarumma; Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Diallo; Herrera, Gueye, Wijnaldum; Messi, Mbappé, Neymar.: Lopes; Gusto, Denayer, ...

