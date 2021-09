Fiocco rosa in casa Dinamo: benvenuta Bianca Maria! (Di domenica 19 settembre 2021) La famiglia Dinamo si allarga: questa mattina è nata Bianca Maria, figlia del preparatore fisico Matteo Boccolini e della sua compagna Manuela. Ai neogenitori e alla sorella maggiore Mia gli auguri ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 19 settembre 2021) La famigliasi allarga: questa mattina è nataMaria, figlia del preparatore fisico Matteo Boccolini e della sua compagna Manuela. Ai neogenitori e alla sorella maggiore Mia gli auguri ...

Advertising

SSLazioOrg : RT @ForzaLazio__: ?? Altro fiocco rosa in casa Lazio. Questa volta è il turno di #Hysaj, che è diventato papà per la prima volta. Benvenut… - dinoadduci : A Misano nuovi caschi per Rossi, Morbidelli e bastianini: eccoli nel dettaglio - gponedotcom : Valentino Rossi passa dal Viagra alla paternità: 'evoluzione naturale': Il Dottore ha scherzato sui social: lo scor… - BinaryOptionEU : RT 'Fiocco rosa per Valentino #Rossi, il #casco di Misano dedicato alla figlia in arrivo. - Nazione_Umbria : Città della Domenica, fiocco rosa -