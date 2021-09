Federica Pellegrini esce allo scoperto con parole incoraggianti | “Ora è arrivato il momento”

(Di domenica 19 settembre 2021) La campionessa di nuoto ha rivelato alcuni particolari interessanti riguardo alla sua vita privata. Non lo aveva mai detto prima.è certamente una delle campionesse di nuoto italiane… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

MediasetPlay : La Divina Federica Pellegrini vi aspetta oggi a #Verissimo ??????? ?? Appuntamento alle 16.30 su #Canale5 e in streami… - MellyTzn : Appena recuperato l'intervista di Federica Pellegrini a Verissimo Una bella intervista dove ha parlato di tutto:vit… - elextomlinson : INNAMORATA FOLLEMENYE DI FEDERICA PELLEGRINI - elextomlinson : piangendo perché Federica Pellegrini non nuota più - elextomlinson : FEDERICA PELLEGRINI TI AMO -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Pellegrini

ospite a Verissimo commenta il suo addio al nuoto : 'Sono serena, non ho cambiato idea, sto ancora nuotando, e lo farò fino alla fine dell'anno. Sto metabolizzando l'idea, ma alla ...Matteo Giunta oltre che essere un allenatore di nuoto molto conosciuto e di grande successo è anche il fidanzato di. Nonostante i due abbiano cercato per diverso tempo di tutelare la loro storia d'amore, quando la campionessa veronese ha annunciato il ritiro l'ha ringraziato pubblicamente ...Scherzi a parte: lo scherzo a Federica Pellegrini (Video) in onda stasera - domenica 19 settembre 2021 - alle ore 21,30 su Canale 5 ...Ci sono state tante cadute, tanti problemi nella vita di Federica Pellegrini, difficile che si pensi al benessere mentale degli atleti e la campionessa di nuoto a Verissimo racconta degli attacchi di ...