Facebook risponde alle inchieste del WSJ | «False rappresentazioni di ciò che stiamo cercando di fare»

Advertising

TonusAldo : RT @LegaCamera: ??Riccardo Molinari risponde al ministro Lamorgese sulla situazione immigrazione nel nostro Paese. - enrico_shtpstng : @Anaclet53896600 @SocciGianluca @BenedettaFrucci mi permetto quindi, per questo motivo, di segnalare questo post sc… - AngeloRisorto : RT @VIOLA_MARTELLA: #Scanzi risponde… da Facebook - VIOLA_MARTELLA : #Scanzi risponde… da Facebook - LorenzoASR_ : #YereyMiña risponde così su facebook nel post della @OfficialASRoma che festeggia la vittoria sul CSKA Sofia -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook risponde

Nel secondo set la situazione si ribalta, con Monza che vola fino al 4 - 0, Brescia chee, ... ore 17.00 Finale 1°/2° posto: Busto Arsizio - Vero Volley Monza Condividi questa notizia...... attacca il sottoscritto (per ragioni che non comprendo) e nonai cittadini sul futuro dei ... Sostieni ImperiaPost con una piccola donazione Aiutateci ad informarvi!Twitter Email ..."Mi dispiace, cari ambientalisti riminesi, le ombre sono in voi, o meglio in alcuni di voi", scrive su Facebook l'assessore all'Ambiente.