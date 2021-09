Europei volley, la semifinale Italia-Serbia fa il botto di ascolti: più di 2 milioni di spettatori (Di domenica 19 settembre 2021) Sono stati 2milioni e 206 gli spettatori per la gara vinta dagli azzurri di De Giorgi contro i campioni in carica della Serbia che è valsa la finale dei Campionati Europei di volley. Lo share è stato dell’11.90%. Soddisfatta la Federvolley: “Numeri importanti che testimoniano l’entusiasmo suscitato in Italia dal giovane gruppo tricolore”, si legge nella nota. La finale di questa sera in programma alle ore 20.30 contro la Slovenia sarà trasmessa in diretta su Rai Tre e su Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 settembre 2021) Sono stati 2e 206 gliper la gara vinta dagli azzurri di De Giorgi contro i campioni in carica dellache è valsa la finale dei Campionatidi. Lo share è stato dell’11.90%. Soddisfatta la Feder: “Numeri importanti che testimoniano l’entusiasmo suscitato indal giovane gruppo tricolore”, si legge nella nota. La finale di questa sera in programma alle ore 20.30 contro la Slovenia sarà trasmessa in diretta su Rai Tre e su Dazn. SportFace.

Advertising

sportmediaset : +++L’Italia del volley è in finale agli europei!+++ #SportMediaset #italiaserbia - SkySport : ULTIM'ORA VOLLEY SEMIFINALE EUROPEO, ITALIA BATTE SERBIA 3-1 Domani gli azzurri sfideranno la Slovenia in finale… - Gazzetta_it : Favolosa Italia! Battuta 3-1 la Serbia, domani con la Slovenia per il trono d’Europa #Europei #Volley - Arwine94 : RT @perchetendenza: #EuroVolleyM: Perché l'Italia ha battuto 3-1 la Serbia (29-27, 25-22, 23-25, 25-18) e si è qualificata per la finale d… - Ilsuperbo89 : Dopo la tripletta orgiastica e sensazionale in #Moto3, in casa nostra, con un podio memorabile, possiamo chiudere q… -