Elezioni Russia, Navalny: "Non siate pigri, oggi il voto conta davvero" (Di domenica 19 settembre 2021) 'oggi è il giorno in cui il vostro voto conta davvero. Non siate pigri, per favore. Cercate il nome del candidato appoggiato dallo Smart Voting nella vostra circoscrizione, controllate i patronimici e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 19 settembre 2021) 'è il giorno in cui il vostro. Non, per favore. Cercate il nome del candidato appato dallo Smart Voting nella vostra circoscrizione, controllate i patronimici e ...

Advertising

repubblica : Elezioni in Russia: anche Telegram, 'la piattaforma più libera al mondo', si piega alla censura [dalla nostra invia… - ilpost : Le molte e prevedibili irregolarità delle elezioni in Russia - medeadicyta : RT @agambella: #Russia Elezioni parlamentari in corso fino a domenica. Si rinnovano i 450 seggi della Duma. Russia Unita favorita per la v… - bushido01 : Dare risalto a Navalny è come seguire italia viva (1%) durante le elezioni e far finta che non esista la meloni (20… - statodelsud : Elezioni Russia, Google blocca accessi a liste voto intelligente di Navalny -