Elezioni in Canada: per chi voteranno i canadesi? (Di domenica 19 settembre 2021) Ad un giorno dalle Elezioni in Canada il destino del premier Justin Trudeau si fa sempre più incerto. Trudeau aveva indetto delle Elezioni anticipate nella speranza di ottenere una larga maggioranza in parlamento. Tuttavia, dai sondaggi sembrerebbe che nessuno dei due principali candidati possa ottenere i 170 seggi necessari per la maggioranza. Questo perché molti Leggi su periodicodaily (Di domenica 19 settembre 2021) Ad un giorno dalleinil destino del premier Justin Trudeau si fa sempre più incerto. Trudeau aveva indetto delleanticipate nella speranza di ottenere una larga maggioranza in parlamento. Tuttavia, dai sondaggi sembrerebbe che nessuno dei due principali candidati possa ottenere i 170 seggi necessari per la maggioranza. Questo perché molti

Advertising

MoliPietro : Elezioni in Canada: per chi voteranno i canadesi? - periodicodaily : Elezioni in Canada: per chi voteranno i canadesi? #Canada #Elezioni @Billa42_ - Billa42_ : Elezioni in Canada: per chi voteranno i canadesi? - FIRSTonlineTwit : “Le banche sono andate alla grande negli ultimi tempi, è arrivato il momento di chiedere loro qualcosa in più.” - GiammarioDiB : Cosa ci aspetta: • Elezioni in #Canada ???? • Elezioni in #Germania ???? • #Amministrative2021 • Quirinale •… -