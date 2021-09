Dramma nel mondo del ciclismo: ex campione travolto su strada (Di domenica 19 settembre 2021) Lutto nel mondo del ciclismo. A soli 37 anni, il ciclista Danese Chris Anker Sorensen è morto in seguito all’impatto con un furgoncino. L’incidente Secondo il direttore di TV 2 Sport Frederik Lauesen,Chris Anker Sorensen – che aveva compiuto 37 anni il 5 settembre – è morto dopo essere stato investito da un autista di furgone a Zeebrugge. Il ciclista danese era stato vincitore di una tappa del Giro d’Italia 2010 e si era ritirato dal ciclismo professionistico nel 2018. Sorensen avrebbe dovuto commentare i Campionati del mondo su strada, che inizieranno domenica nelle Fiandre. L’Unione ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 19 settembre 2021) Lutto neldel. A soli 37 anni, il ciclista Danese Chris Anker Sorensen è morto in seguito all’impatto con un furgoncino. L’incidente Secondo il direttore di TV 2 Sport Frederik Lauesen,Chris Anker Sorensen – che aveva compiuto 37 anni il 5 settembre – è morto dopo essere stato investito da un autista di furgone a Zeebrugge. Il ciclista danese era stato vincitore di una tappa del Giro d’Italia 2010 e si era ritirato dalprofessionistico nel 2018. Sorensen avrebbe dovuto commentare i Campionati delsu, che inizieranno domenica nelle Fiandre. L’Unione ...

Advertising

EnricoLetta : Una norma europea contro la violenza sulle #donne. Contro un dramma che continua e tocca da vicino il nostro paese,… - divanocucina : Vogliamo far entrare la fidanzata sì/fidanzata no di Gianmaria in quella casa per un confronto o dobbiamo restare n… - GianandreaGorla : RT @seguitemi2021: Sempre il malore?????????? ( - seguitemi2021 : Sempre il malore?????????? ( - miserablenhorny : @rihxsel bah ti dirò non ho seguito bene il dramma tra taylor e scooter (e penso anche justin) però ricordo che int… -

Ultime Notizie dalla rete : Dramma nel A scuola tornerà la Dad: il popolo del web ne è convinto ... della paura di un isolamento generale e non solo relativo ai casi di positività e, nel dettaglio, ... Il dramma dei presidi con la Dad Sembra però che una categoria in particolare si stia facendo ...

Così le aziende hanno aggirato il blocco dei licenziamenti ...Governo argirò il dramma dei licenziamenti con un blocco, blocco rimasto attivo a lungo e oggi ancora attivo per determinate categorie più a rischio. Si può aggirare il blocco dei licenziamenti? Nel ...

La tragedia - Dramma nel Cosentino, bimba precipita da un balcone a Lappano: è in coma LaC news24 Dramma dopo moto raduno. Scontro Moto morti tre centauri Scontro tra moto dopo raduno, morti tre motociclisti. Altri feriti gravi. Week end con diverse vittime sulle strade.ROMA, 19 SET - Scontro frontale tra motociclette con un pesantissimo bilancio: tre p ...

GF Vip 6, Soleil Sorge: il dramma della morte del fidanzato Già qualche anno fa Soleil Sorge aveva raccontato ai suoi followers di una perdita subita quando era ancora una ragazzina e di recente, in ...

... della paura di un isolamento generale e non solo relativo ai casi di positività e,dettaglio, ... Ildei presidi con la Dad Sembra però che una categoria in particolare si stia facendo ......Governo argirò ildei licenziamenti con un blocco, blocco rimasto attivo a lungo e oggi ancora attivo per determinate categorie più a rischio. Si può aggirare il blocco dei licenziamenti?...Scontro tra moto dopo raduno, morti tre motociclisti. Altri feriti gravi. Week end con diverse vittime sulle strade.ROMA, 19 SET - Scontro frontale tra motociclette con un pesantissimo bilancio: tre p ...Già qualche anno fa Soleil Sorge aveva raccontato ai suoi followers di una perdita subita quando era ancora una ragazzina e di recente, in ...