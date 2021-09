Don Matteo della Mancia: Salvini ha scambiato i social per la realtà e si è perso per strada la Lega (Di domenica 19 settembre 2021) Da Capitano a Don Chisciotte, il passo può essere molto breve. C’è un leader politico che dall’inizio della pandemia si rivolge con convinzione a un elettorato quasi inesistente. Lo fa anche a costo di rendersi ridicolo, asserendo di aver scovato il nesso causale tra vaccini e varianti, implorando di non immunizzare i più piccoli perché “non si scherza sulla pelle dei bambini”, manco fossimo a Bibbiano, ergendosi a tutore politico di no mask, no pass, nì vax. Perché Matteo Salvini, da un anno abbondante, sembra aver scambiato la realtà per una puntata di “Fuori dal coro”. Tutti i sondaggi parlano chiaro: ... Leggi su tpi (Di domenica 19 settembre 2021) Da Capitano a Don Chisciotte, il passo può essere molto breve. C’è un leader politico che dall’iniziopandemia si rivolge con convinzione a un elettorato quasi inesistente. Lo fa anche a costo di rendersi ridicolo, asserendo di aver scovato il nesso causale tra vaccini e varianti, implorando di non immunizzare i più piccoli perché “non si scherza sulla pelle dei bambini”, manco fossimo a Bibbiano, ergendosi a tutore politico di no mask, no pass, nì vax. Perché, da un anno abbondante, sembra averlaper una puntata di “Fuori dal coro”. Tutti i sondaggi parlano chiaro: ...

