Domenica registrati 84 nuovi contagi in Regione (Di domenica 19 settembre 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.400 tamponi molecolari sono stati rilevati 74 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,08%. Sono inoltre 5.092 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 10 casi (0,20%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; sono 11 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti ammontano a 45. I decessi complessivamente sono 3.814, con la seguente suddivisione territoriale: 819 a Trieste, 2.022 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 107.741, i clinicamente guariti 118, mentre quelli in isolamento scendono a ... Leggi su udine20 (Di domenica 19 settembre 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.400 tamponi molecolari sono stati rilevati 74con una percentuale di positività del 3,08%. Sono inoltre 5.092 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 10 casi (0,20%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; sono 11 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti ammontano a 45. I decessi complessivamente sono 3.814, con la seguente suddivisione territoriale: 819 a Trieste, 2.022 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 107.741, i clinicamente guariti 118, mentre quelli in isolamento scendono a ...

Advertising

matildesjt : RT @SardiniaPost: ???? Nell’ultima domenica d’estate si sono registrati 16 incendi in Sardegna e nei due principali, ad Ales e Senorbì, è sta… - SardiniaPost : ???? Nell’ultima domenica d’estate si sono registrati 16 incendi in Sardegna e nei due principali, ad Ales e Senorbì,… - LaNotiziaQuoti : Sono 70 i nuovi casi di Coronavirus in Umbria registrati nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento della Regione di dome… - udine20 : Domenica registrati 84 nuovi contagi in Regione - - COVIDbot_ITA : RT @ustampavda: COVID-19 in Valle d'Aosta - Bollettino di domenica 19 settembre - Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 9 casi positivi… -