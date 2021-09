Disgrazia per Rudy Zerbi: inseguito da una gallina cade dalle scale, attimi di panico (Di domenica 19 settembre 2021) Oh mamma, Rudy Zerbi. Siamo a Tu si que vales, il programma di Canale 5 tornato in onda sabato 18 settembre, al timone sempre Maria De Filippi. Nuova edizione per un varietà che su Mediaset è ormai appuntamento fisso, e attesissimo, da anni. Nel cast, anche Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e la new entry Giulia Stabile, la ballerina fresca di trionfo nell'ultima edizione di Amici. Ma si diceva: Rudy Zerbi. Quest'ultimo è stato infatti la prima vittima degli scherzi di Gerry Scotti e di Tip e Tap. Uno scherzo proseguito con una persona vestita da gallina che inseguiva ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 settembre 2021) Oh mamma,. Siamo a Tu si que vales, il programma di Canale 5 tornato in onda sabato 18 settembre, al timone sempre Maria De Filippi. Nuova edizione per un varietà che su Mediaset è ormai appuntamento fisso, e attesissimo, da anni. Nel cast, anche Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e la new entry Giulia Stabile, la ballerina fresca di trionfo nell'ultima edizione di Amici. Ma si diceva:. Quest'ultimo è stato infatti la prima vittima degli scherzi di Gerry Scotti e di Tip e Tap. Uno scherzo proseguito con una persona vestita dache inseguiva ...

