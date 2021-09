DIRETTA MotoGP, GP Misano 2021 LIVE: alle 14.00 la gara, Bagnaia e le Suzuki sfidano Quartararo (Di domenica 19 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.06 Al momento il meteo parla di cielo quasi coperto e temperature di 27° per quanto riguarda l’atmosfera e 30° sull’asfalto. La pioggia sembra in avvicinamento… attenzione!! Nel caso Ducati favorita e Quartararo in chiara difesa con una M1 che, sul bagnato, soffre le pene dell’inferno… 13.03 Tutto è pronto per il quattordicesimo e quintultimo appuntamento della stagione. Sono in palio 25 pesantissimi punti per la classifica generale 13.00 Buongiorno e bentornati a Misano! Tra un’ora esatta andrà in scena l’attesissimo GP di San Marino della classe regina LA CRONACA DEL ... Leggi su oasport (Di domenica 19 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.06 Al momento il meteo parla di cielo quasi coperto e temperature di 27° per quanto riguarda l’atmosfera e 30° sull’asfalto. La pioggia sembra in avvicinamento… attenzione!! Nel caso Ducati favorita ein chiara difesa con una M1 che, sul bagnato, soffre le pene dell’inferno… 13.03 Tutto è pronto per il quattordicesimo e quintultimo appuntamento della stagione. Sono in palio 25 pesantissimi punti per la classifica generale 13.00 Buongiorno e bentornati a! Tra un’ora esatta andrà in scena l’attesissimo GP di San Marino della classe regina LA CRONACA DEL ...

