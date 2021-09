Diretta Juventus-Milan 1-0 live: tiene il muro bianconero (Di domenica 19 settembre 2021) SEGUI LA Diretta DI Juventus-Milan2° TEMPO46' - Fischio di Doveri, che decreta l'inizio della seconda frazione.1° TEMPO? Stoppage time ?#JuveMilan 1-0... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 19 settembre 2021) SEGUI LADI2° TEMPO46' - Fischio di Doveri, che decreta l'inizio della seconda frazione.1° TEMPO? Stoppage time ?#Juve1-0...

Advertising

zazoomblog : LIVE Juventus-Milan 1-0 Serie A calcio in DIRETTA: finisce il primo tempo! - #Juventus-Milan #Serie #calcio - zazoomblog : Diretta Juventus-Milan 1-0 live: ci prova Tonali tiro debole - #Diretta #Juventus-Milan #live: #prova - zazoomblog : Diretta Juventus - Milan 1 - 0 live: gol del vantaggio di Morata - #Diretta #Juventus #Milan #live: - Giuseppus1972 : Ma come si fa ad essere 1 minuto e 10 secondi indietro rispetto alla diretta di Juventus Milan con dazn? Per nn parlare delle interruzioni. - vsltm45 : RT @biancaduzaker: Trasmissione in diretta Juventus-Milan nel campionato italiano. Trasmesso su YouTube. -•Juventus? Milan •- #????????_???… -