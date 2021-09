Diretta Europei pallavolo finale Slovenia-Italia 2-1 (25-22, 20-25, 25-20). Quarto set 15-19: Anzani va a bersaglio (Di domenica 19 settembre 2021) SEGUI LA DirettaQuarto SET15-18 Slovenia accorcia le distanze in attacco14-17 Lavia sbaglia dopo tre ace consecutivi13-15 Gli azzurri vanno a +2 con l'ace di... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 19 settembre 2021) SEGUI LASET15-18accorcia le distanze in attacco14-17 Lavia sbaglia dopo tre ace consecutivi13-15 Gli azzurri vanno a +2 con l'ace di...

Advertising

RaiSport : ?? #EuroVolleyM La bella #Italia ???? entra in campo alla ricerca dell'oro europeo ?? Segui la finale… - bottigliadivin0 : Su Radio1 hanno intervallato la live della partita di campionato della Juve e del Parma (serie B) con la finale deg… - infoitsport : Europei di volley, Slovenia-Italia: la finale in diretta - infoitsport : Italia Slovenia di volley, la finale degli Europei in diretta - infoitsport : Europei di volley, Slovenia-Italia: la finale in diretta live -