Detenuto spara e ferisce tre compagni di cella. La ministra Cartabia ordina un'ispezione (Di domenica 19 settembre 2021) 'Nel pomeriggio di oggi, un Detenuto trentenne di origine Italiana, recluso nel carcere di , avrebbe colpito con diversi colpi da arma da fuoco, di cui era inspiegabilmente in possesso, altri detenuti,... Leggi su leggo (Di domenica 19 settembre 2021) 'Nel pomeriggio di oggi, untrentenne di origine Italiana, recluso nel carcere di , avrebbe colpito con diversi colpi da arma da fuoco, di cui era inspiegabilmente in possesso, altri detenuti,...

repubblica : Frosinone, detenuto armato di pistola spara in carcere: feriti tre compagni di cella. Cartabia invia capo del Dap - HuffPostItalia : Incredibile a Frosinone: detenuto spara in cella, l'arma sarebbe arrivata con un drone - GHERARDIMAURO1 : RT @rep_roma: Frosinone, detenuto armato di pistola spara in carcere: un regolamento di conti. 'Episodio gravissimo. Non accadeva dagli ann… - AnnalisaAntas : RT @HuffPostItalia: Incredibile a Frosinone: detenuto spara in cella, l'arma sarebbe arrivata con un drone - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Frosinone, detenuto armato di pistola spara in carcere: feriti tre compagni di cella. Cartabia invia capo del Dap https://t… -