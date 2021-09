Da Grande: domenica 19 settembre arriva su Rai1 il nuovo show di Alessandro Cattelan. Gli ospiti (Di domenica 19 settembre 2021) Saranno due serate evento imperdibili quelle in arrivo il 19 e 26 settembre 2021 con l’approdo nella televisione pubblica di uno dei conduttori televisivi più amati, soprattutto dai più giovani. Da Grande sancisce l’approdo in Rai per Alessandro Cattelan dopo il fresco divorzio da Sky e dalla decennale conduzione ricca di successo di X Factor. Il presentatore, affiancato da molti volti noti del mondo dello spettacolo, e tratterà insieme a loro o in solitaria diversi temi che vanno dalle discussioni sulla vita all’attualità con l’aggiunta di quella leggerezza che lo ha reso iconico ad E Poi C’è Cattelan. ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 19 settembre 2021) Saranno due serate evento imperdibili quelle in arrivo il 19 e 262021 con l’approdo nella televisione pubblica di uno dei conduttori televisivi più amati, soprattutto dai più giovani. Dasancisce l’approdo in Rai perdopo il fresco divorzio da Sky e dalla decennale conduzione ricca di successo di X Factor. Il presentatore, affiancato da molti volti noti del mondo dello spettacolo, e tratterà insieme a loro o in solitaria diversi temi che vanno dalle discussioni sulla vita all’attualità con l’aggiunta di quella leggerezza che lo ha reso iconico ad E Poi C’è. ...

