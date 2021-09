“Da Grande”, arriva il nuovo show condotto da Cattelan (Di domenica 19 settembre 2021) Alessandro Cattelan porta su Rai1 il suo mondo di conduttore, intrattenitore e performer con “Da Grande”, due serate evento. Prodotte da Fremantle, che andranno in onda in prima serata domenica 19 e 26 settembre, in diretta dagli studi di via Mecenate a Milano. Canto, ballo e divertimento, uniti a monologhi, performance e approfondimenti danno vita a due show unici in cui Alessandro Cattelan, insieme a tanti volti di primo piano del mondo dello spettacolo e della musica, riflette su diversi temi della vita e dell’attualità, mescolando leggerezza e profondità. Tanti gli ospiti della prima puntata in onda di “Da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 settembre 2021) Alessandroporta su Rai1 il suo mondo di conduttore, intrattenitore e performer con “Da”, due serate evento. Prodotte da Fremantle, che andranno in onda in prima serata domenica 19 e 26 settembre, in diretta dagli studi di via Mecenate a Milano. Canto, ballo e divertimento, uniti a monologhi, performance e approfondimenti danno vita a dueunici in cui Alessandro, insieme a tanti volti di primo piano del mondo dello spettacolo e della musica, riflette su diversi temi della vita e dell’attualità, mescolando leggerezza e profondità. Tanti gli ospiti della prima puntata in onda di “Da ...

