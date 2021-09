Cuneo. Andrea Costa ammazzato di botte, legato e lasciato morire in casa a Gran Canaria (Di domenica 19 settembre 2021) Una morte orribile per un quarantenne di Cuneo, ammazzato di botte, legato e lasciato morire in casa, nell’isola di Gran Canaria in Spagna. Il corpo è stato poi caricato sulla sua auto alla quale è stato dato fuoco. La vittima è Andrea Costa, 42 anni di Cuneo, ex operaio metalmeccanico, da un anno sull’isola di Gran Canaria, dove per qualche mese aveva gestito un “Cannabis club”, chiuso all’inizio dell’estate. I suoi assassini l’avrebbero abbandonato ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 19 settembre 2021) Una morte orribile per un quarantenne didiin, nell’isola diin Spagna. Il corpo è stato poi caricato sulla sua auto alla quale è stato dato fuoco. La vittima è, 42 anni di, ex operaio metalmeccanico, da un anno sull’isola di, dove per qualche mese aveva gestito un “Cannabis club”, chiuso all’inizio dell’estate. I suoi assassini l’avrebbero abbandonato ...

