Cristiano Ronaldo | “In Premier ogni partita è una lotta per i tre punti Andiamo | Diavoli!”

Advertising

UtdDistrict : ?? Bruno Fernandes & Cristiano Ronaldo's FIFA 22 cards. - UtdDistrict : Bruno Fernandes & Cristiano Ronaldo appreciation tweet ? - goal : Bruno Fernandes pass ?? Cristiano Ronaldo finish ???? #UCL - CrfBiel7 : RT @realmilgrauu: cristiano ronaldo: 4 gols vinicius jr:5gols messi: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk foto na torre eiffel - Gustavo_Sg10 : RT @realmilgrauu: cristiano ronaldo: 4 gols vinicius jr:5gols messi: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk foto na torre eiffel -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo

Per i 'Red devils' hanno deciso i gol dial 35 pt e Lingard al 44 st, dopo che Benrahma aveva portato in vantaggio gli 'Hammers' ('Martelli'). I londinesi hanno pure sbagliato un ...Per i 'Red devils' hanno deciso i gol dial 35' pt e Lingard al 44' st, dopo che Benrahma aveva portato in vantaggio gli 'Hammers' ('Martelli'). I londinesi hanno pure sbagliato un ...All'Olympic Stadium di Londra invece arriva, reduce da una doppietta all'esordio: ildopo la cocente sconfitta di Berna in Champions,contro l'osticodi David Moyes, fin qui imbattuto: alla rete di Benra ...Manchester United 13. 3. Premier: Ronaldo segna ancora, ma lo United si salva nel finale. West Ham 8. 9 Sconfitta per il Leicester. vedi letture. Cristiano Ronaldo segna ancora e il Manchester United ...