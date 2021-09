Covid oggi India, 30.773 contagi e 309 morti: bollettino (Di domenica 19 settembre 2021) L’India ha riportato 30.773 nuove contagi da coronavirus secondo i numeri di oggi nel bollettino. Lo ha reso noto il ministero della Salute, segnalando un calo rispetto ai 35.662 postivi di ieri. Il numero totale di casi registrati in India dall’inizio della pandemia è di 33.444.662. Il bilancio delle vittime è invece aumentato di 309 morti rispetto a ieri salendo a 444.838, secondo i dati del ministero della Salute. Sono invece 804,3 milioni le dosi di vaccino somministrate in India. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 19 settembre 2021) L’ha riportato 30.773 nuoveda coronavirus secondo i numeri dinel. Lo ha reso noto il ministero della Salute, segnalando un calo rispetto ai 35.662 postivi di ieri. Il numero totale di casi registrati indall’inizio della pandemia è di 33.444.662. Il bilancio delle vittime è invece aumentato di 309rispetto a ieri salendo a 444.838, secondo i dati del ministero della Salute. Sono invece 804,3 milioni le dosi di vaccino somministrate in. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

