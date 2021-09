Covid, news. Figliuolo: grazie a Green Pass prenotazioni vaccino aumentate fino a 40% (Di domenica 19 settembre 2021) Nella giornata di sabato si è riscontrato un aumento del 35% di prime dosi rispetto alla stessa ora di una settimana prima. Dall'inizio dell'emergenza sono 4.632.275 i contagiati e 130.284 le vittime. Green Pass sul posto di lavoro: le aziende con meno di 15 dipendenti potranno sostituire con contratti a termine il lavoratore senza certificato verde. La Calabria resta in zona bianca Leggi su tg24.sky (Di domenica 19 settembre 2021) Nella giornata di sabato si è riscontrato un aumento del 35% di prime dosi rispetto alla stessa ora di una settimana prima. Dall'inizio dell'emergenza sono 4.632.275 i contagiati e 130.284 le vittime.sul posto di lavoro: le aziende con meno di 15 dipendenti potranno sostituire con contratti a termine il lavoratore senza certificato verde. La Calabria resta in zona bianca

