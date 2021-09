Covid: in Lombardia 88% popolazione ha aderito a campagna vaccinale (Di domenica 19 settembre 2021) Milano, 19 set. (Adnkronos) - In Lombardia la campagna vaccinale ha superato l'88% delle adesioni sulla popolazione over 12. L'82% ha completato il ciclo. Sono gli ultimi aggiornamenti della direzione Welfare regionale. Gli over 80 risultano vaccinati al 95%, gli over 60 al 93% e i giovani 12-29 anni all'83%. Straordinaria l'adesione dei ventenni (20/29) che supera il 90%, mentre sono in crescita quelle dei ragazzi 12/19 oltre il 75%. Bene anche le adesioni dei trentenni (84%), dei quarantenni (83%) e dei cinquantenni (89%). Sono 14,5 milioni le somministrazioni totali, con una media settimanale di quasi 33mila ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 settembre 2021) Milano, 19 set. (Adnkronos) - Inlaha superato l'88% delle adesioni sullaover 12. L'82% ha completato il ciclo. Sono gli ultimi aggiornamenti della direzione Welfare regionale. Gli over 80 risultano vaccinati al 95%, gli over 60 al 93% e i giovani 12-29 anni all'83%. Straordinaria l'adesione dei ventenni (20/29) che supera il 90%, mentre sono in crescita quelle dei ragazzi 12/19 oltre il 75%. Bene anche le adesioni dei trentenni (84%), dei quarantenni (83%) e dei cinquantenni (89%). Sono 14,5 milioni le somministrazioni totali, con una media settimanale di quasi 33mila ...

