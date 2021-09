Covid, Giani: 418 nuovi casi in Toscana, oggi 19 settembre. Tasso 2,34% (Di domenica 19 settembre 2021) I nuovi casi di coronavirus registrati in Toscana oggi 19 settembre 2021 sono 418 su 17.876 test, di cui 8.485 tamponi molecolari e 9.391 test rapidi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 19 settembre 2021) Idi coronavirus registrati in192021 sono 418 su 17.876 test, di cui 8.485 tamponi molecolari e 9.391 test rapidi L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Covid, Giani: 418 nuovi casi in Toscana, oggi 19 settembre. Tasso 2,34% - StreetNews24 : Dati e numeri anticipati da Giani - fisco24_info : Covid oggi Toscana, 418 contagi: bollettino 19 settembre: Dati e numeri anticipati da Giani - DOCTORWHO71 : @poggiali_matteo @Mario_C_1 @valenti23188289 ottimo non ne sai un cazzo la tebella arriva da Eugenio Giani via tele… - giglionews : Vaccino Covid, Giani: “Terza dose per 50mila ultrafragili dal 20 settembre” - Giglionews In Toscana la terza dose s… -