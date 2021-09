CorSport: era televisivamente antipatico, ma in pochi mesi Spalletti ha conquistato tutti (Di domenica 19 settembre 2021) Luciano Spalletti si è guadagnato tutta la considerazione e l’approvazione dei tifosi del Napoli, che lo guardano con occhi profondamente diversi rispetto a quando è arrivato. Il Coriere dello Sport racconta di come questo scetticismo poi si sia dissolto. In pochi mesi, Spalletti ha conquistato tutti, ma proprio tutti con il lavoro e soprattutto con la capacità di essere un allenatore in grado di determinare, cambiare, decidere e gestire con la naturalezza dei grandi. E pensare che quando De Laurentiis firmò il suo ingaggio, a fine maggio, la maggioranza assoluta dei ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 19 settembre 2021) Lucianosi è guadagnato tutta la considerazione e l’approvazione dei tifosi del Napoli, che lo guardano con occhi profondamente diversi rispetto a quando è arrivato. Il Coriere dello Sport racconta di come questo scetticismo poi si sia dissolto. Inha, ma propriocon il lavoro e soprattutto con la capacità di essere un allenatore in grado di determinare, cambiare, decidere e gestire con la naturalezza dei grandi. E pensare che quando De Laurentiis firmò il suo ingaggio, a fine maggio, la maggioranza assoluta dei ...

