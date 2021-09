Coronavirus in Italia, il bollettino del 18 settembre: 4.578 nuovi casi, i morti sono 51 (Di domenica 19 settembre 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 4.578 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 4.552. Aumentano i tamponi effettuati: 355.933, contro i 284.579 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è all'1,3% (ieri era all'1,6%). sono 51 i morti (ma ci sono alcuni riconteggi), 6 i posti letto in meno occupati in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 18 ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 19 settembre 2021) Nelle ultime 24 orestati 4.578 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 4.552. Aumentano i tamponi effettuati: 355.933, contro i 284.579 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è all'1,3% (ieri era all'1,6%).51 i(ma cialcuni riconteggi), 6 i posti letto in meno occupati in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 18 ...

