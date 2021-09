Coronavirus, casi in calo: sono 39 i positivi (Di domenica 19 settembre 2021) emilia - romagna.it/ . Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 6.283.908 dosi; sul totale sono 3.016.263 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Prosegue l'attività di ... Leggi su parmatoday (Di domenica 19 settembre 2021) emilia - romagna.it/ . Alle ore 15state somministrate complessivamente 6.283.908 dosi; sul totale3.016.263 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Prosegue l'attività di ...

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 19 settembre 2021 • Attualmente positivi: 113.536 • Deceduti: 130.310 (+26) • Dimessi/Guariti: 4.3… - RaiNews : Tra le regioni la Sicilia registra il maggior numero di nuovi contagi con 538 casi. Seguono la Toscana (418), il Ve… - corona_tweet : RT @zazoomblog: Coronavirus i dati del 19 settembre: +40 casi a Monza e Brianza scendono i ricoveri in Lombardia - #Coronavirus #settembre… - zazoomblog : Coronavirus i dati del 19 settembre: +40 casi a Monza e Brianza scendono i ricoveri in Lombardia - #Coronavirus… - bizcommunityit : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 19 settembre: 3.838 nuovi casi e 26 morti -