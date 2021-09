Conte “Mia candidatura a premier non è all'ordine del giorno” (Di domenica 19 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Non è all'ordine del giorno la mia candidatura a premier, nè la candidatura di nessun altro a premier. Abbiamo un Governo, dobbiamo lavorare responsabilmente per affrontare al meglio questa fase della vita politica economica e istituzionale del Paese. Abbiamo un premier che si chiama Mario Draghi, lo sosteniamo e diamo un contributo come M5S molto incisivo, con grande senso di responsabilità molto leale, perchè ovviamente il Governo possa adottare le migliori misure nell'interesse dei cittadini”. Così il presidente del M5S, Giuseppe ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Non è all'della mia, nè ladi nessun altro a. Abbiamo un Governo, dobbiamo lavorare responsabilmente per affrontare al meglio questa fase della vita politica economica e istituzionale del Paese. Abbiamo unche si chiama Mario Draghi, lo sosteniamo e diamo un contributo come M5S molto incisivo, con grande senso di responsabilità molto leale, perchè ovviamente il Governo possa adottare le migliori misure nell'interesse dei cittadini”. Così il presidente del M5S, Giuseppe ...

