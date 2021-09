Con l'auto contro il guardrail a Tavagnacco. Altri incidenti nel pomeriggio (Di domenica 19 settembre 2021) (Visited 26 times, 26 visits today) Notizie Simili: Chiude lo storico negozio di PittaRosso sulla… Si scontrano 2 auto e una finisce con le ruote… Muore a 29 anni nello schianto sul ... Leggi su friulioggi (Di domenica 19 settembre 2021) (Visited 26 times, 26 visits today) Notizie Simili: Chiude lo storico negozio di PittaRosso sulla… Si scontrano 2e una finisce con le ruote… Muore a 29 anni nello schianto sul ...

Advertising

Roma : #Romember - Ricordi di Roma Le piazze di Roma - Piazza del Campidoglio in una ??foto notturna del 1966. Negli anni '… - Agenzia_Ansa : Il Pentagono ha ammesso che l'attacco con drone a Kabul poco prima del ritiro delle truppe Usa ha colpito un veicol… - Roma : #Romember - Ricordi di Roma Le piazze di Roma - Piazza Navona ??fotografata dall'alto 1963 Fino al 1968 a piazza Nav… - Vincenz78441140 : @ZeniaConfusa @domenicobolledi @IlTraduci @vitovito63 Non si grida o si fa musica tunf..tunf..tunf in zone turistic… - grangersprotego : RT @KompagnaTeresa: Breve storia vera: il mio coetaneo che si è ritirato da scuola in 2 superiore e di è messo a fare il falegname oggi ha… -