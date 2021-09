Complicazioni nel rilancio dell'ex Upim: le infiltrazioni d'acqua fanno rallentare il progetto (Di domenica 19 settembre 2021) MACERATA - Ex Upim in attesa che si blocchi la querelle di competenze tra pubblico e privato sulle infiltrazioni d'acqua dalla Galleria del Commercio al piano inferiore della struttura. Nel frattempo, ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 19 settembre 2021) MACERATA - Exin attesa che si blocchi la querelle di competenze tra pubblico e privato sulled'dalla Galleria del Commercio al piano inferiorea struttura. Nel frattempo, ...

Advertising

salvatoremanf16 : RT @matureporche: Giovane studentessa cerco coetanei da conoscere per incontri nel tempo libero, solo divertimento e sesso sfrenato senza c… - nmirotti : @ClaudiaFucci82 @giacomino1974 @nacl1793 @Cartabellotta A me tutti i medici che conosco hanno sempre detto che in c… - DataReTweet : RT @MinaA8I96793095: @fdragoni Nemmeno l'ufficio complicazioni affari semplici, in tanti anni di assiduo e fantasioso lavoro, è riuscito a… - SonSempreIoEh : @SivartPunk quello che vedi nei numeri è il risultato congiunto di tutte queste variabili. in particolare il vaccin… - MinaA8I96793095 : @fdragoni Nemmeno l'ufficio complicazioni affari semplici, in tanti anni di assiduo e fantasioso lavoro, è riuscito… -