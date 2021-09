Col caro bollette arriva un’altra stangata. Coldiretti lancia l’allarme perché a causa dei rincari su trasporti e produzione, cresceranno pure i prezzi dei prodotti alimentari (Di domenica 19 settembre 2021) Il balzo dei costi e energetici e dei carburanti, ha un effetto a valanga sulla spesa alimentare degli italiani in un Paese come l’Italia dove l”85% delle merci viaggia su strada. È quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che a pesare è anche il maltempo, che ha tagliato i raccolti di alcuni prodotti agricoli come il grano duro per la pasta con il dimezzamento dei raccolti in Canada che è il principale produttore mondiale e fornitore dell’Italia. Il balzo dei prezzi della pasta, può essere affrontato con una adeguata programmazione che consenta di aumentare la produzione di grano duro nazionale in una situazione in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 19 settembre 2021) Il balzo dei costi e energetici e dei carburanti, ha un effetto a valanga sulla spesa alimentare degli italiani in un Paese come l’Italia dove l”85% delle merci viaggia su strada. È quanto afferma lanel sottolineare che a pesare è anche il maltempo, che ha tagliato i raccolti di alcuniagricoli come il grano duro per la pasta con il dimezzamento dei raccolti in Canada che è il principale produttore mondiale e fornitore dell’Italia. Il balzo deidella pasta, può essere affrontato con una adeguata programmazione che consenta di aumentare ladi grano duro nazionale in una situazione in ...

