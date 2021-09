Ciclismo, tutte le medaglie d’oro dell’Italia ai Mondiali di ciclismo. Da Alfredo Binda a Filippo Ganna (Di domenica 19 settembre 2021) L’Italia ha conquistato 21 medaglie d’oro nella storia dei Mondiali di ciclismo (parlando esclusivamente degli uomini professionisti/elite): 19 nelle prove in linea, 2 a cronometro. Filippo Ganna è stato l’unico capace di imporsi nella prova contro il tempo, trionfando un anno fa a Imola e oggi nelle Fiandre. Il piemontese si è inventato una spettacolare magia nella battaglia contro le lancette e oggi ha zittito i belgi a casa loro, sconfiggendo Wout van Aert e Remco Evenepoel. Il trionfo nella prova in linea manca da addirittura 13 anni, ovvero da quando Alessandro Ballan ... Leggi su oasport (Di domenica 19 settembre 2021) L’Italia ha conquistato 21nella storia deidi(parlando esclusivamente degli uomini professionisti/elite): 19 nelle prove in linea, 2 a cronometro.è stato l’unico capace di imporsi nella prova contro il tempo, trionfando un anno fa a Imola e oggi nelle Fiandre. Il piemontese si è inventato una spettacolare magia nella battaglia contro le lancette e oggi ha zittito i belgi a casa loro, sconfiggendo Wout van Aert e Remco Evenepoel. Il trionfo nella prova in linea manca da addirittura 13 anni, ovvero da quando Alessandro Ballan ...

Advertising

marialauraloi : RT @Michele75681042: Vi prego guardate Rai 2 adesso in diretta la gara di ciclismo come stasera la nazionale di pallavolo come tutte le par… - g_zerbato : RT @Michele75681042: Vi prego guardate Rai 2 adesso in diretta la gara di ciclismo come stasera la nazionale di pallavolo come tutte le par… - aspettaaspetta : RT @Michele75681042: Vi prego guardate Rai 2 adesso in diretta la gara di ciclismo come stasera la nazionale di pallavolo come tutte le par… - Michele75681042 : Vi prego guardate Rai 2 adesso in diretta la gara di ciclismo come stasera la nazionale di pallavolo come tutte le… - SserCarlo81 : RT @Michele75681042: Scusate potete dire al Presidente del Consiglio non votato dal popolo, di guardare Rai 2 la gara di ciclismo in Belgio… -