Ciclismo | atleta di Sora vince terza Granfondo Campania

Nola – È Federico Colone, 27 anni di Sora (Frosinone), del Team Erreclima Diemme Prg, il vincitore della terza edizione della Granfondo Campania, la gara di Ciclismo sulla distanza di 105 km svoltasi oggi con partenza e arrivo dal Vulcano Buono di Nola (Napoli). Colone iscrive dunque il suo nome nell'albo d'oro della manifestazione organizzata dalla Black Panthers di Francesco Vitiello, dopo i successi di Gaetano Del Prete (2019) e Giuseppe Bianco (2020). La gara è vissuta sull'iniziale fuga a due di Manuele Scala e Severino Luigi Balzano, scattati quando mancavano più di 50 ...

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo atleta Enduro: Camilla Martinet quarta nella Bluegrass EWS a Finale Ligure L'atleta valdostana è subito stata protagonista di un buon avvio, mettendosi in testa alla gara nonostante due cadute; quarta prestazione in PS2 che lascia un po' di amaro in bocca, poi in PS3 altra ...

Parte il mondiale di ciclismo e il duello Ganna - Van Aert nella crono d'apertura infiamma i social ...- 19 - 09 - 2021 - - Il centesimo anniversario nel 2021 del circus della maglia iridata di ciclismo ... Ogni atleta potrebbe trovare condizioni differenti quindi. A lanciare la sfida direttamente fra i ...

Lutto terribile nel ciclismo: il grande atleta è morto in maniera drammatica CheNews.it Lutto terribile nel ciclismo: il…" 19 Settembre 2021. Chris Anker Sorensen era un opinionista TV. Grave lutto nel mondo del ciclismo. La notizia è stata data dal direttore di TV2 Sport Frederik Lauesen: “È con grande tristezza che ho… ...

Ciclismo, Mondiali Fiandre 2021: i favoriti della cronometro maschile Elite La cronometro dei Mondiali di ciclismo 2021 si disputerà nelle Fiandre, su un percorso di 43.3 chilometri completamente pianeggiante. Sarà dunque una sfida di velocità tra i più importanti specialisti ...

