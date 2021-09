Chris Rock positivo al Coronavirus invita tutti a vaccinarsi | come sta?

(Di domenica 19 settembre 2021)al. Proprio in queste ore l’attore, che ultimamente abbiamo visto in Fargo al fianco di Salvatore Esposito di Gomorra, ha pubblicato quemattina di aver contratto il Covid-19. Non sappiamo altro sulle sue condizioni di salute ma sicuramente l’attore si sente poco bene visto che proprio su Twitter, annunciando la sua positività, ha subito chiarito: “Credetemi, non lo vorreste”. Con questo messaggioha lasciato intendere che i sintomi non sono leggeri ma non ha specificato altro. L’attore/comico 56enne ha usato la notizia per ...

Advertising

LMunito : Chris Rock - Mandela e il matrimonio - nickelliottrock : RT @nick_italian: “Parlare con Nick è un’impressione nell’oro liquido puro. I suoi racconti e aneddoti illuminano il genere rock con una pr… - nick_italian : “Parlare con Nick è un’impressione nell’oro liquido puro. I suoi racconti e aneddoti illuminano il genere rock con… -

Ultime Notizie dalla rete : Chris Rock

Everyeye Cinema

... film commedia del 2013 di Dennis Dugan, con Adam Sandler, Taylor Lautner, Salma Hayek, Steve Buscemi, Maria Bello, Milo Ventimiglia,, Andy Samberg, Kevin James, Alexander Ludwig, Alyson ...si innamora di T. C. e lo sposa nella quarta stagione, ma decide di lasciare la squadra per ... George Lopez, Un fidanzato per mamma e papà, Eight Days a Week, Nip/Tuck, In viaggio con una...Dopo essere risultato positivo al Covid, l'attore di Spirl ne ha approfittato per invitare i suoi fan a vaccinarsi per contrastare la pandemia.È già scattata la “grande corsa” all’albero di Natale. Come tradizione le case editrici e discografiche registrano il fatturato più alto ...