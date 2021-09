Chris Rock ha il Covid | “fidatevi di me | vaccinatevi”

(Di domenica 19 settembre 2021) L'attore e comicoha contratto il-19 e ha lanciato un appello ai fani invitandoli a vaccinarsi.ha scoperto di essere positivo al-19 e ha voluto lanciare un appello ai fan invitandoli a vaccinarsi: l'attore e comico durante un'intervista al The Tonight Show, ospite di Jimmy Fallon, aveva raccontato di essersi vaccinato, considerandolo l'unico modo per contrastare la pandemia., 56 anni, ha pubblicato un post su Twitter per informare i suoi fan della sua positività al virus. L'attore ha scritto "Hey ragazzi, ho ...

L'attore e comico Chris Rock ha contratto il Covid-19 e ha lanciato un appello ai fani invitandoli a vaccinarsi. Chris Rock ha scoperto di essere positivo al Covid-19 e ha voluto lanciare un appello ai fan invitandoli a vaccinarsi: l'attore e comico durante un'intervista al The Tonight Show, ospite di Jimmy Fallon, aveva raccontato di essersi vaccinato, considerandolo l'unico modo per contrastare la pandemia.