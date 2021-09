Chiara Ferragni tutta nuda | “Indovina a cosa sto pensando”

Leggi su vesuvius

(Di domenica 19 settembre 2021)lancia una nuova provocazione su Instagram con una fotosto: i commenti si scatenano.(Foto: Instagram)900 mila like in poche ore: numeri impressionanti anche per la regina di Instagram. Nelle ultime settimane l’imprenditrice digitale ha pubblicato una serie di foto bollenti, mostrandosi in tutto il suo splendore. Scatti anche molto provocanti, in un completo intimo quasi trasparente oppure con un ...