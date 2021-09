Che Gossip: Salerno hot | Rossi, moto distrutta | Elettra, nuovo arrivo in famiglia (Di domenica 19 settembre 2021) Una settimana ricca di avvenimenti quella che si appresta a terminare, dal dolce annuncio di Elettra Lamborghini all’esplosiva Sabrina Salerno passando per l’incidete di Valentino Rossi. Fonte Foto Instagram Getty GettySabato 18 settembre 2021 Miriam Leone si è mostrata in tutta la sua bellezza vestita da sposa, ma questa volta non per finta. L’ex Miss Italia ormai nota e talentuosa attrice ha detto sì al suo Paolo Carullo dopo due anni di relazione. Per un amore che si solidifica ce n’è un altro che si distrugge, pare giunta al termine la relazione tra Sossio Aruta e Ursula Bernardo, la coppia nata sotto i riflettori ... Leggi su chenews (Di domenica 19 settembre 2021) Una settimana ricca di avvenimenti quella che si appresta a terminare, dal dolce annuncio diLamborghini all’esplosiva Sabrinapassando per l’incidete di Valentino. Fonte Foto Instagram Getty GettySabato 18 settembre 2021 Miriam Leone si è mostrata in tutta la sua bellezza vestita da sposa, ma questa volta non per finta. L’ex Miss Italia ormai nota e talentuosa attrice ha detto sì al suo Paolo Carullo dopo due anni di relazione. Per un amore che si solidifica ce n’è un altro che si distrugge, pare giunta al termine la relazione tra Sossio Aruta e Ursula Bernardo, la coppia nata sotto i riflettori ...

Maria De Filippi salva gli ascolti di Canale 5 dopo il flop del GF Vip e Ilary Blasi Maria De Filippi ritorna in prime time su Canale 5 e domina subito la scena dal punto di vista auditel. La conduttrice, da ieri sera è tornata con Tu si que vales, lo show del sabato sera che la vede ...

Dal dolce annuncio di Elettra Lamborghini all'esplosiva Sabrina Salerno passando per l'incidete di Valentino Rossi.Maria De Filippi ritorna in prime time su Canale 5 e domina subito la scena dal punto di vista auditel. La conduttrice, da ieri sera è tornata con Tu si que vales, lo show del sabato sera che la vede ...