Cazzullo: «Torino ha lasciato che i grandi torinesi venissero denigrati e insultati dai neoborbonici» (Di domenica 19 settembre 2021) Oggi nella consueta rubrica delle lettere Aldo Cazzullo prende di petto il tema della “torinesità”, dell’orgoglio sabaudo e lo fa in un modo che certamente farà molto discutere (speriamo in modo civile ed educato). Pubblica più lettere e un lettore gli chiede come mai lui abbia criticato così aspramente Torino (“paragonando le serrande abbassate della domenica all’ex Ddr”) e invece sorvoli su Roma. Cazzullo scrive che Roma è amministrata in modo osceno, (…) ma una città non è solo la sua amministrazione. (…) Roma ha una forte identità, una forte personalità. È piena di sé. È convinta che Totti fosse più forte di Messi. Ha ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 19 settembre 2021) Oggi nella consueta rubrica delle lettere Aldoprende di petto il tema della “tà”, dell’orgoglio sabaudo e lo fa in un modo che certamente farà molto discutere (speriamo in modo civile ed educato). Pubblica più lettere e un lettore gli chiede come mai lui abbia criticato così aspramente(“paragonando le serrande abbassate della domenica all’ex Ddr”) e invece sorvoli su Roma.scrive che Roma è amministrata in modo osceno, (…) ma una città non è solo la sua amministrazione. (…) Roma ha una forte identità, una forte personalità. È piena di sé. È convinta che Totti fosse più forte di Messi. Ha ...

