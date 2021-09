Cataldi | ' Lazio | visti passi in avanti Al derby ci pensiamo poi'

(Di domenica 19 settembre 2021) ROMA - Un gol decisivo, un'esultanza incredibile verso tutti i compagni in panchina. Danilosorride perché ha trovato la rete del pareggio all'Olimpico contro il Cagliari. E ai microfoni di ...

(19' st7: toglie la rete dalla porta e ladagli impicci). LUIS ALBERTO 5,5 Come al solito è bravo ad innescare Immobile ma non riesce mai ad essere incisivo. Le sue giocate mancano ...Termina con un pareggio trae Cagliari all'Olimpico,evita la sconfitta a Maurizio Sarri: a segno anche Keita Felipe Anderson © Getty ImagesLAZIO Reina 5,5 - Primo tempo da spettatore, è nella terra di nessuno sul ...Il nuovo Cagliari di Walter Mazzarri parte con il piede giusto e ferma la Lazio all'Olimpico. Finisce 2-2 con Immobile che apre e Cataldi che nel ...Esordio con pareggio, all’Olimpico, per Mazzarri La Lazio aggancia nel finale il nuovo Cagliari di Mazzarri. A sbloccare il risultato al termine dei primi 45' è Immobile con un gran colpo di testa su ...