Caso Eitan | spunta un terzo indagato per il rapimento | è un israeliano complice del nonno

(Di domenica 19 settembre 2021) C’è anche una terza persona indagata per il sequestro di persona aggravata del piccoloBiran, rapito e portato via dall’Italia. Oltre ale alla nonna, ora è stato iscritto nel registro degli indagati anche un uomo di 56 anni,, che ha guidato l’auto su cui viaggiavano ilShmuel Peleg e il bambino (l’unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone) per raggiungere la Svizzera. Ne danno notizia oggi Il Corriere della Sera e La Provincia Pavese. Tra l’altro, nipote e autista erano stati fermati per un controllo e poi erano stati identificati dalla polizia svizzera vicino ...

Per il Corriere, il terzo indagato non è altro che l'uomo che, il giorno prima, aveva affittato a Malpensa una Golf blu per la fuga del piccolodal nostro Paese. Foto in copertina: ANSANonno, nipote e autista erano stati fermati per un controllo e poi identificati dalla polizia svizzera, nei pressi dell'aeroporto di Lugano, dove Peleg ed- unico sopravvissuto alla tragedia ...Oltre al nonno e alla nonna, ora anche un 56enne israeliano che era alla guida dell'auto su cui viaggiavano Shmuel Peleg e il bambino per raggiungere la Svizzera ...Salgono a tre gli indagati nell’ambito dell’inchiesta che ipotizza il sequestro di persona aggravato per il rapimento del piccolo Eitan. Dopo il nonno e la nonna, c’è ora un terzo nome. È quello del 5 ...