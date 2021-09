Canoa velocità | Andrea Di Liberto fa impazzire l’Italia! Campione del mondo nel K1 200 metri!

Leggi su oasport

(Di domenica 19 settembre 2021) Giornata storica oggi, domenica 19 settembre, ai Mondiali 2021 di: a Copenaghen, in Danimarca,Domenico Dinel K1 200 maschile, specialità che a partire da Parigi 2024 non sarà più olimpica, coglie l’occasione della vita e centra la medaglia d’oro. L’azzurro riesce a far sua una gara orfana di tanti nomi di spicco, dato che erano presenti oggi in finale soltanto tre degli otto atleti in finale ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020: era infatti assente l’intero podio olimpico composto dal Sandor Totka, dall’azzurro Manfredi Rizza, e dal britannico Liam Heath,mondiale ...