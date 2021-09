Advertising

Enzovit : Cammaroto: ''Napoli, a gennaio un terzino sinistro'' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FOCUS AZZURRO - Cammaroto a 'NM': 'Un Napoli sempre più spallettiano, a gennaio l'idea è completare il mosaico con un t… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FOCUS AZZURRO - Cammaroto a 'NM': 'Un Napoli sempre più spallettiano, a gennaio l'idea è completare il mosaico con un t… - susydigennaro : RT @napolimagazine: FOCUS AZZURRO - Cammaroto a 'NM': 'Un Napoli sempre più spallettiano, a gennaio l'idea è completare il mosaico con un t… - apetrazzuolo : FOCUS AZZURRO - Cammaroto a 'NM': 'Un Napoli sempre più spallettiano, a gennaio l'idea è completare il mosaico con… -

Ultime Notizie dalla rete : Cammaroto Napoli

Napoli Magazine

- Emanuelescrive su NapoliMagazine in merito al prossimo allenatore del: "Allegri e' in pole position, e' il preferito di ADL. L'ex allenatore di Milan e Juve ha dato la sua ...L'idea e' quella di ascoltare le proposte per la eventuale partenza di un big e si tratterebbe di Fabian Ruiz, che non ha rinnovato e viene valutato dal60 milioni. - ritiene- Sarà ...Nel centrosinistra la lista più forte è quella dei Progressisti seguita dal Psi; nel centrodestra il primo partito è Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, poi Forza Italia e le altre formazioni civiche ...StampaA Salerno si è scatenata una vera e propria guerra dei sondaggi in vista delle elezioni comunali, che si terranno i prossimi 3 e 4 ottobre. Nella giornata di ieri è stato diffuso l’esito delle i ...