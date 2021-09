Calcio | Mourinho | ' persi tanti duelli individuali | sconfitta senza scuse'

(Di domenica 19 settembre 2021) Roma, 19 set. - (Adnkronos) - “Abbiamo perso: loro hanno dominato a questo livello. Magari perché questo è il loro gioco e si sentono a loro agio con questo atteggiamento. Negli ultimi venti minuti, anche se ho cercato di dare ampiezza alla squadra, siamo stati troppo emozionali. Criticare i miei no, perché non mi piace criticare quando è l'emozione che ti prende e ti porta in una direzione sbagliata. Ma dovevamo giocare di più, soprattutto nel finale". Josécommenta così il ko della sua Roma a Verona. "Il terreno era ottimo, meglio di quello dell'Olimpico, era in perfette condizioni ...

Tra le cavalcate di Zaniolo e Shomurodov, infatti, la squadra disa come guadagnare la profondità. Così al 36', su un cross di Karsdorp, scaturisce il 'miracolo pellegriniano', ovvero quello ...Ildi Tudor ha molte cose simili all'Hellas dell'anno scorso e sapevo che per lui non era ... Lo ha dichiarato Josecommentando la prima sconfitta stagionale subita per 3 - 2 sul campo ...Roma, 19 set. – (Adnkronos) – “Abbiamo perso tanti duelli individuali: loro hanno dominato a questo livello. Magari perché questo è il loro gioco e si sentono a loro agio con questo atteggiamento. Neg ...Intervistato da Dazn e in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Verona, l’allenatore della Roma José Mourinho ha parlato così: “Sapevo che sono una squadra molto difficile da affrontare, anche ...