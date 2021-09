Cagliari | Mazzarri | «Ho bombardato i ragazzi Sul ritorno in panchina…»

(Di domenica 19 settembre 2021) Le parole di Walteral suo esordio sulla panchina del. Buona la prima per i rossoblù contro la Lazio Buona la prima per ildi Walterche all’Olimpico ha tenuto testa alla Lazio fino alla fine, portandosi a casa un punto importantissimo. Ecco le parole del nuovo tecnico rossoblù al termine dell’accesissimo match. SODDISFAZIONE – «Faccio i complimenti ai. Li ho bombardati ma hanno cercato di fare in tutti i modi ciò che io avevo chiesto. Abbiamo concesso quasi niente al primo tempo, abbiamo creato tanto. Con più energie avremmo potuto chiuderla. Di base sono ...

In pieno recupero viene espulso per doppio giallo Zappa, ma iltiene econquista il primo punto della sua nuova avventura portando i suoi a quota 2. Per la Lazio 7 punti in ...HYSAJ 5 Dopo un promettente avvio di stagione è in un momento di involuzione,lo caòpisce ...5 In affanno fin dall'inizio non riesce a trovare i giri giusti sul gol del pareggio del...La Lazio reduce da due sconfitte tra Serie A e Champions League aveva bisogno di una vittoria scacciacrisi, ma contro il Cagliari di Mazzarri arriva solo un pari Serie A, quarta giornata: Lazio-Caglia ...SERIE A 2021-2022 GIORNATA N. 4 Venerdì 17 settembre 2021 Sassuolo - Torino 0-1 (83' Pjaca T) Sabato 18 settembre 2021 Genoa - Fiorentina 1-2 (60' Saponara F, 89' Bonaventura F, 90'+8' Criscito rig. G ...