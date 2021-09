Buoni segnali di ripresa per Diego Demme: spunta la data del suo ritorno in campo (Di domenica 19 settembre 2021) Preso subito al primo test amichevole dell'estate appena trascorsa contro la Pro Vercelli per uno scontro di gioco abbastanza duro, l'italo-tedesco Diego Demme finora non è mai stato a disposizione di Luciano Spalletti e del Napoli. Ma dovrebbe tornare presto ad esserlo, il quotidiano Il Mattino svela anche una probabile data: "Spalletti sta per riavere a sua disposizione Diego Demme che, infatti, ha ripreso ieri ad allenarsi parzialmente con il gruppo e si avvicina per lui il rientro che potrebbe avvenire il 3 ottobre contro la Fiorentina". Leggi su spazionapoli (Di domenica 19 settembre 2021) Preso subito al primo test amichevole dell'estate appena trascorsa contro la Pro Vercelli per uno scontro di gioco abbastanza duro, l'italo-tedescofinora non è mai stato a disposizione di Luciano Spalletti e del Napoli. Ma dovrebbe tornare presto ad esserlo, il quotidiano Il Mattino svela anche una probabile: "Spalletti sta per riavere a sua disposizioneche, infatti, ha ripreso ieri ad allenarsi parzialmente con il gruppo e si avvicina per lui il rientro che potrebbe avvenire il 3 ottobre contro la Fiorentina".

Advertising

zazoomblog : Buoni segnali di ripresa per Diego Demme: spunta la data del suo ritorno in campo - #Buoni #segnali #ripresa… - gilnar76 : Buoni segnali di ripresa per Diego Demme: spunta la data del suo ritorno in campo #Forzanapoli #Napoli… - Spazio_Napoli : Buoni segnali di ripresa per Diego Demme: spunta la data del suo ritorno in campo - HaroldAndLoueh_ : @namusunflowers Non sei solx, io nonostante tutti i buoni propositi e la convinzione a volte cancello uscite all'ul… - fabridal : #legavolley Allenamento congiunto con Vero Volley, buoni segnali per coach Stoytchev -