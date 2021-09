(Di domenica 19 settembre 2021) Sulcon“inneggianti al nazismo”. IlMichelesarà deferito dalla Federazione Pugilistica Italiana denuncerà alla giustizia federale, per alcuni“inneggianti al nazismo”, tra cui il totenkopf delle Ss, che sono stati notati ieri durante l’incontro perso contro Hassan Nourdine per il titolo italiano superpiuma al Palachiarbola di Trieste. La Fpi, si legge in un comunicato, “venuta a conoscenza e preso atto della situazione emersa nel corso dell’incontro di Pugilato disputatosi in data 18.09.2021 a Trieste tra i Pugili Michelee Hassan Nourdine, ...

Advertising

repubblica : Sul ring con simboli nazisti tatuati: la federazione scarica Broili [di Paolo Berizzi] - Gazzetta_it : Broili sul ring con tatuaggi pro-nazismo: inaccettabile - eziomauro : Sul ring con simboli nazisti tatuati: la federazione scarica Broili - Moixus1970 : RT @Satiraptus: Il #pugile triestino Michele #broili sale sul ring per il titolo italiano con il corpo ricoperto da tatuaggi #nazisti. Togl… - fisco24_info : Broili sul ring con tatuaggi nazisti, pugile rischia sanzione: Tatuaggi notati durante il match perso a Trieste con… -

Ultime Notizie dalla rete : Broili sul

' Durante l'incontro - aggiunge la federazione in una nota - si sono notati alcuni tatuaggicorpo del pugileinneggianti al nazismo e, come tali, costituenti un comportamento inaccettabile ..."Durante l'incontro - aggiunge la federazione in una nota - si sono notati alcuni tatuaggicorpo del pugileinneggianti al nazismo e, come tali, costituenti un comportamento inaccettabile ...Per il titolo italiano dei pesi Superpiuma il triestino Michele Broili si è presentato con un torace interamente coperto da tatuaggi con simboli nazisti, dalla "testa di morto" al simbolo delle SS.Dura condanna da parte della federazione italiana pugilato per quanto visto sul ring di Trieste dove in un incontro per il titolo italiano dei ...