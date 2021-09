Bimbo morto a Napoli, il domestico arrestato: «Avevo in braccio Samuele ma non l'ho spinto nel vuoto» (Di domenica 19 settembre 2021) «Io ti butto giù nel vuoto perché sei una lota». Suona come un'agghiacciante premonizione il video postato su Facebook che ritrae il piccolo Samuele Gargiulo ripreso con... Leggi su ilmattino (Di domenica 19 settembre 2021) «Io ti butto giù nelperché sei una lota». Suona come un'agghiacciante premonizione il video postato su Facebook che ritrae il piccoloGargiulo ripreso con...

Advertising

Corriere : Samuele, il bimbo morto a Napoli, e il giallo del video in cui ripeteva: «Tu non vali niente, ti butto giù» - MediasetTgcom24 : Bimbo morto a Napoli, spunta un video in cui dice 'ti butto giù' #Napoli - lightmoon972 : RT @cjmimun: 'Per piacere non pubblicate piu' fotografie di mio figlio, ne' video': a lanciare l'appello alla stampa e alle tv e' Carmela,… - MediasetTgcom24 : Bimbo morto a Napoli, la madre: 'Per favore non pubblicate foto e video' #Napoli - biancacle : RT @mattinodinapoli: Bimbo morto a Napoli, l'arcivescovo Battaglia dai genitori: «Sentivo il bisogno di abbracciare Carmen e Giuseppe» http… -