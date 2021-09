Berlusconi | Marcucci Pd | richiesta di perizia psichiatrica irriguardosa

Advertising

globalistIT : Al senatore non sfuggirà il senso politico di questa dichiarazione, senza dimenticare che a forza di certificati me… - Kick57624616 : È quello che hanno sempre voluto, servivano gli step precedenti, per citarne uno, la possibilità di rinnovare lo st… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi Marcucci

TGCOM

Lo ha detto il senatore Pd Andrea. 'In politica sono stato sempre un avversario leale di- continua il parlamentare - ma stiamo parlando di un livello che non deve confliggere con ...outstream Lo ha detto in un'intervista al quotidiano Il Giornale (casualmente di) il senatore Pd Andrea. Come dire che una persona che non è stata premier potrebbe avere un ...Il senatore democratico in una intervista al Giornale: "Si tratta di un signore che tra pochi giorni compirà 85 anni, ed è stato 4 volte Presidente del Consiglio" ..."Ho trovato la richiesta di perizia psichiatrica eccessiva ed irriguardosa. Berlusconi è un signore che tra pochi giorni compirà 85 anni, ed è stato 4 volte presidente del Consiglio. Maggior rispetto ...